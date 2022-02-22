Göztepe'de hakem ve VAR tepkisi

DHA 22 Şubat 2022 Salı 12:31 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 12:31

Karşılaşmanın 87'nci dakikasına 2-1 galip giren Göztepe, VAR incelemesiyle gelen iki penaltı kararıyla mücadeleden mağlup ayrıldı. Maçta son anlarda Göztepe aleyhine 3 penaltı kararı çıkıp 1'i VAR'da iptal edilirken, 87'nci ve 90+9'uncu dakikalarında Gomis'in kullandığı penaltılara engel olamayan İzmir ekibi üst üste 3'üncü yenilgisini alarak 27 puanda kaldı ve ateş hattından uzaklaşamadı. Son dakikalarda verilen kararlar sonrası hem sahada hem tribünde gerginlik tavan yaptı. Sahaya yabancı maddeler atılırken, Galatasaray lehine son verilen penaltıdan sonra bir taraftar sahaya girdi. Göztepeli futbolcular ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraftar stat dışına çıkarıldı.

Karşılaşma bitiminde ise iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Tünelde iki takım futbolcularının birbirlerinin üzerine yürüdüğü görüldü. Göztepe kalecisi İrfan Can, Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'e sert tepki gösterdi. Mısırlı futbolcunun karşılaşma bitiminde İrfan Can'a dil çıkardığı iddia edilirken, genç kaleci zor sakinleştirildi. Göztepe tribünleri de verilen kararların ardından hakem Arda Kardeşler aleyhine tezahüratlarda bulundu. Yaşanan olaylar sonrası Göztepe'nin hakem ve temsilci raporlarına göre ağır cezalar alma ihtimali de bulunuyor.

MAESTRO: BUNU KABUL EDEMEM

Göztepe yönetimi ve teknik ekibi olaylı maçın ardından sessiz kalmadı. Teknik direktör Nestor El Maestro, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "Göztepe'nin hocası olduğum için mutluyum ama bazı noktalarda utanç duydum. Türk futbolunda da aynı şeyi hissettim" dedi. Sırp teknik adam, basın toplantısında ise "Maç sonu duygusal tepkiler vermiş olabilirim ancak benim için böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil" açıklamasında bulundu.

BAŞKAN SEPİL'DEN SERT TEPKİ

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için maçı tribünden izleyemeyen Başkan Mehmet Sepil ise çok daha sert bir açıklama yaptı.

"Türk futbolu adına çok üzülüyorum, utanç duyuyorum" diyen Sepil, "Arda Kardeşler ile olan problemimiz yıllardır biliniyor. Maçı orta hakem değil VAR yönetti. Birçok kulübün başkanı çıkıp, 'Ben şu hakemi istemiyorum' diyor ve o hakemler verilmiyor. Gerçekten Türk futboluna yazık. Maçın tamamına baktığımız zaman 105 dakika oynanan maçta 42 dakika topu oyunda tutabilen bir orta hakem izledik" diye konuştu.

5 PENALTININ 3'Ü VAR'DAN

Göztepe-Galatasaray maçına VAR sistemi damgasını vurdu. Toplam 5 penaltı düdüğünün çalınıp, birinin iptal edildiği müsabakada 3 karar VAR'dan geldi. Hakem Arda Kardeşler'in kendi çaldığı 2 penaltı düdüğünden biri VAR'dan iptal oldu. Göztepe'nin 45+1'inci dakikada Ndiaye ile gole çevirdiği penaltıyı VAR'a başvurmadan veren Kardeşler, 90+1'inci dakikada ise Galatasaraylı Gomis'in şutunda Arslanagic'in omzuna çarpan topa verdiği penaltı kararı ve ikinci sarıdan kırmızı kartı VAR'dan izledikten sonra iptal etti. Göztepe'nin ikinci, Galatasaray'ın ise iki penaltısı VAR'dan izlendikten sonra kullanıldı. Ülkemizde VAR sistemi devreye girdikten sonra en çok kullanıldığı maç bu karşılaşma oldu.