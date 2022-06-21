Göztepe'de Halil Akbunar belirsizliği! Trabzonspor istiyor ama...

Spor Toto 1. Lig'de futbol şubesinin Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen'in İngiltere'de kurduğu Sports Republic şirketine devri için yasal imza süreçlerinin tamamlanmasını bekleyen Göztepe'de kadrodaki 3 ismin durumu belirsizliğini koruyor. Geçen sezon içinde taraftarla tartışıp kadro dışı bırakılan satış listesindeki kaleci İrfan Can Eğribayat, taraftarın sırt çevirdiği takım kaptanı Halil Akbunar ve altyapı patentli Yalçın Kayan'ın transferlerinde somut gelişme yaşanmadı. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil için bonservis ödemeye yanaşmıyor.

Halil Akbunar'ın menajeri transferle ilgili görüşmek için tekrar kulübe geldi. Ancak kulüpteki devir süreci Halil'in durumunu belirsizliğe itti. Tecrübeli futbolcunun satılmazsa takımla yeni sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor. Rakipler bir bir sahaya inerken Göz-Göz'de teknik direktör belli olmadığı için henüz yeni sezon hazırlıklarının ne zaman start vereceği de belirlenemedi. Takıma dönüş yolu tıkalı olan 24 yaşındaki İrfan Can'ın adı Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'la anılırken kulübe henüz resmi teklif ulaşmadı. 23 yaşındaki ön libero Yalçın ise kulüpten bonservisini almaya çalışıyor.