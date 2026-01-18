İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2026 Pazar / 30 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Göztepe'de hedef 3 puan

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor karşısında Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

IHA18 Ocak 2026 Pazar 13:45 - Güncelleme:
Göztepe'de hedef 3 puan
ABONE OL

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla 4. basamakta bulunuyor. Karadeniz temsilcisi ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 18 puanla 12. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek Avrupa hedefine emin adımlarla ilerlemeyi devam ettirmek istiyor.

GÖZ-GÖZ, TARAFTARI ÖNÜNDE SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece 1 kez kaybetti. İç sahada şu ana kadar 8 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, yarın oynanacak maçta Çaykur Rizespor'u mağlup ederek taraftarının önündeki başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.

ANTUNES SAKATLANDI, JEH KADRODA OLACAK

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği İsviçreli futbolcu Alexis Antunes, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında yer alamayacak. Son olarak takıma katılan ve Jeh lakabıyla bilinen Jeferson Marinho dos Santos'un da yarın oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Stoilov'un ise karşılaşmanın son bölümlerinde Brezilyalı oyuncuya şans verebileceği ifade edildi.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Göztepe - Çaykur Rizespor mücadelesini Çanakkale bölgesi hakemlerinden Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Suat Güz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Oğuzhan Gökçe olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.