İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1195
  • EURO
    48,2547
  • ALTIN
    4593.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Göztepe'de hedef forvet transferi

Romulo ve Emersonn'u bonservisiyle birlikte satan Göztepe'nin forvet hattına iki transfer yapması bekleniyor.

IHA1 Eylül 2025 Pazartesi 10:50 - Güncelleme:
Göztepe'de hedef forvet transferi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak ilk 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Göztepe, topladığı 8 puanla zirve takibini sürdürüyor. İzmir ekibi, yeni sezon öncesinde birçok oyuncusuyla yollarını ayırırken, birçok takviyeyle de kadrosunu güçlendirdi. Özellikle forvet hattında büyük bir değişim yaşayan sarı-kırmızılılar, Romulo ve Emersonn'u bonservisiyle birlikte satmayı başardı. Bu iki oyuncunun ayrılığı sonrasında golcü bölgesinde boşluk oluşurken, Göztepe'nin ise bu mevkiye iki takviye yapması bekleniyor.

SABRA KİRALANACAK, İKİ TAKVİYE YAPILACAK

Yeni sezona Romulo, Ibrahim Sabra, Juan, Janderson ve Emersonn forvet hattıyla giren Göztepe, daha sonra Romulo'yu Leipzig'e, Emersonn'u da Toulouse'a sattı. Böylece hücum hattında eksilen sarı-kırmızılılar, yeni takviyeler için harekete geçti. 2005 doğumlu Sabra'nın da kiralık olarak gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, forvet hattına iki transferin yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yöneticilerin yeni adaylarla görüşmeler yaptığı ve önümüzdeki günlerde resmi adımların atılacağı öğrenildi.

ROMULO VE EMERSONN'DAN ÖNEMLİ GELİR ELDE EDİLDİ

Yaz transfer dönemi boyunca adı birçok takımla anılan Romulo, geçtiğimiz haftalarda Alman devi Leipzig'e 20 artı 5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Kulüp rekorunu kıran transferin ardından bu kez Emersonn gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında, tıpkı Romulo gibi Atletico Paranaense'den transfer edilen 21 yaşındaki Brezilyalı forvetin yeni adresi Fransa oldu. Göztepe formasıyla kısa bir süre sahaya çıkan Emersonn'un transferi konusunda Ligue 1 ekibi Toulouse ile anlaşmaya varıldı. Sarı-kırmızılıların bu transferden de 3 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli elde etmesi bekleniyor. Böylece Göztepe toplamda 28 milyon 200 bin Euro para kazanmış olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.