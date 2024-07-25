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Spor

Göztepe'de hedef Miguel Crespo

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Miguel Crespo için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

25 Temmuz 2024 Perşembe 11:59 - Güncelleme:
Göztepe'de hedef Miguel Crespo
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Miguel Crespo'yu listesine ekledi.

YENİ SEZON PLANLAMASINDA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan Portekizli oyuncu için girişimlere başlamaya hazırlanan sarı-kırmızılıların kulüp ve Crespo ile görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Göztepe yönetiminin Crespo'nun maaşının bir kısmının Fenerbahçe tarafından ödenmesini isteyeceği de bildirildi.

Fenerbahçe'ye 2021-2022 sezonunda Portekiz 2'nci Lig ekibi Estoril'den gelen 27 yaşındaki futbolcu, geçen senenin devre arasında İspanya'nın Rayo Vallecano takımına kiralanmıştı.

Bu sezon başında yeniden Fenerbahçe'ye dönen deneyimli oyuncu, hazırlık kampına dahil oldu ancak Mourinho tarafından tercih edilmedi. Öte yandan Slovenya kampını sonlandıran Göztepe son hazırlık maçında Hırvat temsilcisi NK Istra 1961 takımına 2-1 yenildi. Göztepe'nin golünü Yalçın kaydetti. Slovenya'da 4 hazırlık maçına çıkan Göz-Göz, Charlton Athletic'e 3-1, NK Istra'ya ise 2-1 yenildi. Macaristan temsilcisi Fehervar ile 2-2 berabere kalan Göztepe, İngiliz ekibi Luton Town'u 3-2 yendi.

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