24 Eylül 2025 Çarşamba
  • Göztepe'de Ibrahim Sabra beğeni topladı
Spor

Göztepe'de Ibrahim Sabra beğeni topladı

Göztepe'nin Beşiktaş ile oynadığı lig maçında oyuna sonradan girerek sadece 39 saniye sonra röveşata golü atan Ibrahim Sabra, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

24 Eylül 2025 Çarşamba 12:51
Göztepe'de Ibrahim Sabra beğeni topladı
Göztepe, genç oyuncuları parlatmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde Romulo'yu 25 milyon Euro ve Emersonn'u da 3 milyon 200 bin Euro'ya satan İzmir ekibi, şimdi de 2005 doğumlu Ibrahim Sabra'yı vitrine çıkardı. Ürdünlü oyuncu, henüz ilk 6 hafta itibarıyla ilk 11 başlamazken oynadığı 4 karşılaşmaya da sonradan dahil oldu. 19 yaşındaki patlamasını da Beşiktaş'a karşı yaptı. 84. dakikada oyuna dahil olan Ibrahim Sabra, sadece 39 saniye sonra röveşata golüne imza attı. Böylece genç forvet, sarı-kırmızılı formayla ilk skor katkısını verdi ve dikkatleri üzerine çekti. Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov'un da Sabra'ya bundan sonraki karşılaşmalarda daha fazla süre vermesi bekleniyor.

MALİYETİ 150 BİN EURO

Yaz transfer döneminde birçok oyuncuyu kadrosuna katan Göztepe, düşük maliyetle iyi işler çıkarmaya devam ediyor. Son olarak Beşiktaş maçına damga vuran Ibrahim Sabra, Ürdün ekibi Al Wehdat'tan sadece 150 bin Euro karşılığında transfer edildi. İzmir ekibi, 19 yaşındaki oyuncuyu birkaç senede gelişimine katkı sağlayarak tıpkı Emersonn ve Romulo gibi bonservisle satarak para kazanmayı hedefliyor.

OYUNCUNUN HIRSI TAM NOT ALDI

Beşiktaş'a fantastik bir gol atan Ibrahim Sabra, daha sonra yaşadığı sevinciyle dikkatleri çekti. Büyük bir coşku yaşayan ve hırsızlı bir görüntü çizen Ürdünlü oyuncu, bu istek ve arzusuyla teknik heyetten ve taraftardan tam not aldı.

