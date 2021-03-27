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Spor

Göztepe'de kalması kesin olan tek yabancı Ndiaye

Göztepe'de birçok yabancı futbolcu ligde kalan 10 karşılaşmada kaderlerini çizecek. Yönetimin sadece Ndiaye'yi kesin olarak takımda tutmayı düşündüğü, diğer isimlerle ilgili net bir kararın verilmediği bildirildi.

DHA27 Mart 2021 Cumartesi 12:16 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 12:16
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Sarı-kırmızılılarda beklentilerin uzağında kalan Titi, Gassama, Ideye, Tripic, Napoleoni, Burekovic ve Mihojevic gösterecekleri performansa göre yeni sezon planlamasında yer alacak. Gözden düşen yabancı oyunculardan Gassama, Titi, Napoleoni ve Tripic'in sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek.

Mukavelesi süren futbolcuların ise durumları sergileyecekleri performansa göre şekillenecek. Ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan yabancılarla ya karşılıklı olarak anlaşma sağlanacak ya da futbolcular başka ekiplere kiralanacak. Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Zulj, Ndiaye, Esiti ve Diabate'nin de durumları belirsiz. Yönetimin sadece Ndiaye'yi kesin olarak takımda tutmayı düşündüğü, diğer isimlerle ilgili net bir kararın verilmediği bildirildi.

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