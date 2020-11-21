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Spor

Göztepe'de koronavirüslü futbolcu sayısı 6'ya yükseldi

Göztepe'de 4 futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi. Toplam koronavirüslü futbolcu sayısı 6 oldu.

DHA21 Kasım 2020 Cumartesi 11:26 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 11:26
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Süper Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de bir kez daha koronavirüs şoku yaşandı. Geçen hafta 2 futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan sarı-kırmızılılarda 4 oyuncunun daha test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımıza yapılan rutin Kovid 19 testi neticesinde 4 futbolcumuzun daha sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir, Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Böylece Kovid 19 PCR testi pozitif çıkarak ev izolasyonunda olan futbolcu sayımız 6'ya yükselmiştir" dendi.

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