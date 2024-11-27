Göztepe'de kritik anların oyuncusu: Datro Fofana

Trendyol Süper Lig'de bu sezon itibarıyla sürekli olarak aksiyon dolu maçlara imza atan Göztepe, bu seriye bir yenisini daha hafta sonu oynadıkları Beşiktaş maçıyla ekledi. Rakibini 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 mağlup etmeyi başaran İzmir ekibi, önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın en kritik anında sahneye çıkan isim ise Datro Fofana oldu. 72. dakikada Juan'ın yerine oyuna dahil olan Fofana, 10 dakika sonra takımını 3-2 öne geçiren golü attı ve galibiyeti getiren önemli isimlerinden birisi olmayı başardı. Daha sonra ise Tijanic, 90+1'de skoru 4-2'ye getirdi.

Fofana benzer senaryoyu ise geçtiğimiz haftalarda oynanan Sivasspor maçında da yaşattı. Karşılaşmanın son bölümlerine 2-2 eşitlikle girilirken 73. dakikada Fofana oyuna dahil oldu. Fildişi Sahilli oyuncu bu kez de 90+4'te sahneye çıktı ve takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. Böylece Göztepe, Sivasspor maçından 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 3 maça ilk 11 çıkan ve toplam 258 dakika süre alan Fofana, attığı iki golü de bu karşılaşmalarda kaydetti.

SOLET'TEN KORKUTAN HABER GELDİ

Göztepe, Beşiktaş maçının 43. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak sorunda kalan Isaac Solet'in sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığı duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Isaac Solet'in, sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Öte yandan 23 yaşındaki oyuncunun yeşil sahalara tekrar dönmesinin 6 ayı bulabileceği belirtildi.