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Spor

Göztepe'de Lourency Rodrigues belirsizliği

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in haftalar önce transferini açıkladığı kanat oyuncusu Lourency Rodrigues'in transferi yılan hikayesine döndü.

DHA21 Haziran 2021 Pazartesi 11:33 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 11:33
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Portekiz'in Gil Vicente takımında forma giyen Brezilyalı oyuncuyla anlaşıldığının açıklanmasının ardından Rodrigues bir türlü imza atmadı. Henüz transferi resmiyet kazanmayan 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılardan daha fazla para talep ettiği iddia edildi.

Bunun üzerine transferin birkaç gün önce rafa kalktığı fakat Rodrigues'le tekrar masaya oturulup sorunların çözüldüğü bildirildi. Mali sorunların giderilmesiyle Rodrigues'in bu hafta İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Ülkesinde Chapecoense'de futbola başlayan Rodrigues, Vila Nova, Brasil De Pelotas ve Gil Vicente'de oynadı. Futbolcu geçen sezon 34 lig maçına çıkıp 5 gol attı, 1 de asist yaptı.

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