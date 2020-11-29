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Spor

Göztepe'de Ndiaye, Obinna ve Mossoro belirsizliği

Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Göztepe'de, sakatlığı bulunan Ndiaye, Obinna ve Mossoro'nun durumları maç saati netleşecek.

DHA29 Kasım 2020 Pazar 14:29 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 14:29
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Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Ankaragücü'nü 3-1 yenerek son veren Göztepe, yarın Demir Grup Sivasspor'a seri yakalama hedefiyle konuk olacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Ideye ve Alpaslan'ın sakat olduğu sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Ndiaye, Obinna ve Mossoro'nun durumları maç saati netleşecek. Bir yandan koronavirüs salgınıyla da boğuşan Göztepe'de test sonuçları pozitif çıkıp karantina süreçleri devam eden 6 futbolcu görev yapamayacak. Karşılaşma öncesi Göztepe'nin 8 maçta 11 puanı bulunurken Sivasspor ise yine 8 maçta 9 puan topladı. Teknik direktör İlhan Palut, önemli eksiklerine rağmen yine kazanmak istediklerini söyledi.

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