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Spor

Göztepe'de Nwobodo milli maç arasında takıma dönecek

Göztepe'de sakatlığı süren Obinna Nwobodo'nun tedavisinin devam ettiği, oyuncunun lige 4. haftadan sonra verilecek arada takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

AA27 Eylül 2020 Pazar 15:12 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 15:12
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İZMİR (AA) - Süper Lig'de 3 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de dün Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı futbolcular, Medipol Başakşehir maçı için ilk çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Dünkü müsabakada uzun süre forma giyen isimlerin yenileme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Yarın izin yapacak sarı-kırmızılı futbolcular hazırlıklarına salı günü devam edecek.

Öte yandan sağ diz dış yan bağda zorlanma ve ödem tespit edilen Obinna Nwobodo'nun tedavisinin devam ettiği, oyuncunun lige 4. haftadan sonra verilecek arada takımla çalışmalara başlamasının planlandığı bildirildi.

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