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Spor

Göztepeli Obinna Nwobodo: Fenerbahçe hakkında bilgim yok

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe'de Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo'ya maç öncesi sorulan 'Fenerbahçe hakkında ne söylersin?' sorusuna, 'Rakip hakkında çok fazla bilgim yok' dedi.

18 Ekim 2020 Pazar 19:35 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 19:40
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşırken, Ege temsilcisinde Obinna, maç öncesi yayıncı kuruluşa verdiği röportajda "Fenerbahçe hakkında ne söylersin? Özel bir çalışma yaptınız mı?" sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi.

Obinna, "Benim için bu maçtan önce tekrar sakatlıktan geri dönmek ve takıma katılmak mutluluk verici. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. İyi bir şekilde hazırlandık." dedi.

"FENERBAHÇE HAKKINDA ÇOK BİLGİM YOK"

Nijeryalı futbolcu Fenerbahçe hakkındaki soruya ise "Rakip hakkında çok fazla bilgim yok. Sadece güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorum, bunu söyleyebilirim." diye yanıt verdi.

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