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Spor

Göztepe'de oyuncular piyasa değerlerini arttırdı

Topladığı 28 puanla 2024 yılını 4'üncü sırada giren ve Süper Lig'de yeni yıla Avrupa potasında giren Göztepe'de oyuncular gösterdikleri performansla değerlerine değer kattı.

DHA28 Aralık 2024 Cumartesi 13:32 - Güncelleme:
Göztepe'de oyuncular piyasa değerlerini arttırdı
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Süper Lig'de yeni yıla Avrupa potasında giren Göztepe'de oyuncular gösterdikleri performansla değerlerine değer kattı. Topladığı 28 puanla 2024 yılını 4'üncü sırada tamamlayan İzmir ekibinde, İngiliz devi Chelsea'den kiralanan Fildişi Sahilli golcü Datro Fofana 8.5 milyon euro değeriyle ilk sırada yer aldı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayı 9 maçta giyen Fofana 2 gol attı. Ardından sol dizinden sakatlık geçirip ameliyat olan 22 yaşındaki futbolcu büyük şanssızlık yaşadı. Göztepe'nin genç stoperi Taha Altıkardeş de 5.5 milyon euroluk değere ulaştı.

2023-2024 sezonunda Trabzonspor'dan bonservisi alınan 21 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde Göztepe'de kendini gösterdi. Performansıyla birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çeken Taha, Süper Lig'de 14 maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı. Bu sezon başında Brezilya'nın Flamengo takımından gelen orta saha Victor Hugo'nun değeri ise 5 milyon euro olarak belirlendi. Genç orta saha oyuncusu 12 maçta 501 dakika oynadı. Göztepe'nin parlayan yıldızı Romulo Cardoso da 3.7 milyon euroya ulaştı. Takımın yıldızı olan Romulo, 14 Süper Lig maçında 7 gol attı ve 4 asistle oynadı.

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