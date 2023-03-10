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Spor

Göztepe'de Pendikspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında Pendikspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA10 Mart 2023 Cuma 20:02 - Güncelleme:
Göztepe'de Pendikspor maçı hazırlıkları tamamlandı
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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın Pendikspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ekrem Dağ yönetimindeki antrenmanda Göztepeli futbolcular, ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları antrenmanı taktiksel oyunla sonlandırdı.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Pendikspor maçında hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

GÖZTEPE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Göztepe, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de şu ana kadar 24 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 10 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak 34 puanla 10. sırada yer aldı.

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