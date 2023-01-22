Göztepe'de play-off hesapları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Erzurumspor FK maçından önce oynadığı Bodrumspor ve Sakaryaspor maçlarından mağlubiyetle ayrılarak bir anda düşme hattına kadar geriledi. İzmir temsilcisi hafta içinde yoğun bir şekilde çalışarak Erzurumspor FK maçına konsantre oldu ve zorlu deplasmanda 3 puan almayı başardı. Böylece Göztepe, tekrar play-off hesapları yapmayı başladı.



Öte yandan Göztepe bu zorlu karşılaşmaya birçok eksikle gitti. Maç sonunda da Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu da bu durumla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Özkayımoğlu, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra puan parolasıyla buraya gelmiştik. İsmail Köybaşı ve Arslanagic hasta, yetiştiremedik. Palmer'in sakatlığı ve kaleci Ekrem'in olmamasına rağmen bugün sahada muhteşem bir Göztepe ruhu vardı. Akademinin gururu kaleci Arda kardeşimiz penaltı kurtardı, şahane oynadı. Takım çok yürekten her şeyini sahada vererek 3 puanla İzmir'imize dönüyoruz" şeklinde konuştu.