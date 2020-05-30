Göztepe'de Poko sevinci

DHA 30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:48 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:48

Süper Lig'e 19 Mart'ta ara verilmesinin ardından yeniden sahaya çıkmaya hazırlanan Göztepe, 12 Haziran Cuma günü saat 21.45'te evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Koronovirüs nedeniyle verilen ara sarı-kırmızılılarda en çok Andre Poko'ya yaradı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden sadece 10 maçta forma giyebilen Gabonlu futbolcunun tamamen iyileştiği ve takımın en hırslı oyuncularından biri olduğu ifade edildi. Gelecek sezon takımdan gönderilmesi dahi gündeme gelen 27 yaşındaki futbolcunun performansından çok memnun kalan teknik direktör İlhan Palut'un, Poko'yu kalan 8 maçta sık sık kullanacağı ifade edildi.

Göztepe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Poko'un da takımdan ayrılmak istemediği vurgulandı. Poko'un İlhan Palut'la yaptığı görüşmede, "Büyük talihsizlikler yaşadım. Bu sezon takıma katkı koyamadım. Ancak kendimi çok iyi hissediyorum. Burada yapacak çok işim var. Ben hazırım" dediği dile getirildi.

Göz-Göz'e 2017-2018 sezonunun devre arasında Kardemir Karabükspor'dan transfer edilen deneyimli oyuncu ilk sezonunda 14 maça çıkarken, geçen sezon ise 27 lig müsabakasında oynadı.