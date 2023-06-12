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Spor

Göztepe'de Robin Yalçın hamlesi

Spor Toto 1.Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'dan ayrılma kararı alan Robin Yalçın ile temasa geçti.

12 Haziran 2023 Pazartesi 17:39 - Güncelleme:
Göztepe'de Robin Yalçın hamlesi
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Orta saha oyuncusuna teklifini ileten kurmayların olumlu geri dönüş aldığı ve görüşmelerin süreceği kaydedildi.

Hem yabancı hem de yerli futbolcu transferinde tecrübeli ve kaliteli isimlere yönelen sarı-kırmızılıların Süper Lig ekiplerinde fazla forma şansı bulamayan ya da yolları ayırmayı planlayan oyuncuları yakın takibe aldığı vurgulandı.

Almanya'da Stuttgart takımında futbola başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 2015-2016 sezonunda Çaykur Rizespor'a geldi.

Ülkemizde Yeni Malatyaspor'da da oynayan Robin, geçen sezon Sivasspor formasıyla Avrupa dahil 31 resmi müsabakaya çıktı. Toplam 1687 dakika forma giyen deneyimli orta saha 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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