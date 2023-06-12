Göztepe'de Robin Yalçın hamlesi

Orta saha oyuncusuna teklifini ileten kurmayların olumlu geri dönüş aldığı ve görüşmelerin süreceği kaydedildi.

Hem yabancı hem de yerli futbolcu transferinde tecrübeli ve kaliteli isimlere yönelen sarı-kırmızılıların Süper Lig ekiplerinde fazla forma şansı bulamayan ya da yolları ayırmayı planlayan oyuncuları yakın takibe aldığı vurgulandı.

Almanya'da Stuttgart takımında futbola başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 2015-2016 sezonunda Çaykur Rizespor'a geldi.

Ülkemizde Yeni Malatyaspor'da da oynayan Robin, geçen sezon Sivasspor formasıyla Avrupa dahil 31 resmi müsabakaya çıktı. Toplam 1687 dakika forma giyen deneyimli orta saha 1 gol atıp 1 de asist yaptı.