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Spor

Göztepe'de Romulo klasını konuşturdu

Göztepe'nin 22 yaşındaki genç yıldızı Romulo klasını konuşturmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu sarı kırmızılı ekibin Adana Demirspor ile oynadığı maçta golünü attı ve bu sezonki gol sayısını 10'a yüksektti.

DHA10 Aralık 2024 Salı 12:12 - Güncelleme:
Göztepe'de Romulo klasını konuşturdu
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Süper Lig'de son olarak evinde Adana Demirspor'u 3-1 yenip pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor müsabakasına 3 puan parolasıyla hazırlanan Göztepe'de golcü Romulo klasını konuşturmaya devam ediyor. Geçen sezonun devre arasında Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından kiralanan ve satın alma opsiyonu Göztepe'de bulunan 22 yaşındaki forvet 10 gole direkt katkıda bulundu.

Geçen sezonun ikinci devresinde Göztepe'nin mücadele ettiği 1'inci Lig'de forma giymeye başlayan Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'e de çabuk ısındı. Bu sezon 6 kez fileleri havalandıran Romulo 4 de asist yaparak takımın gol yükünü çekti. Fenerbahçe, Bodrum FK, Samsunspor, Sivasspor, Konyaspor ve Adana Demirspor müsabakalarında ağları sarsan Romulo, yine Sivasspor, Beşiktaş (2) ve Adana Demirspor karşısında da asist yaptı.

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