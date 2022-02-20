Göztepe'de sakat ve cezalı 5 isim Galatasaray maçında geri dönüyor

IHA 20 Şubat 2022 Pazar 11:53 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 11:53

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de yarın konuk edeceği Galatasaray'ı mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Göztepe, yarın saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşma öncesinde Göztepe 27 puanla 16'ncı, Galatasaray is 29 puanla 15'inci sırada yer alıyor.

SAKAT VE CEZALILAR DÖNÜYOR

Ligin ikinci yarısının ilk 4 maçında 4 galibiyet alan Göztepe, daha sonra sahasında Altay'a 2-0 mağlup olarak galibiyet serisini sürdürememişti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, küme düşme hattından uzaklaşamadı. İzmir temsilcisi, Galatasaray'ı mağlup ederek hem yeniden çıkışa geçmek hem de puan sıralamasında rakibinin üzerine çıkmak istiyor. Göztepe'de sarı kart cezası bulunan Atakan Çankaya maç kadrosunda yer alamayacak. Geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında sarı kart cezası sebebiyle oynayamayan Obinna Nwobodo ve Dino Arslanagic'in cezaları sona ererken, sakatlıklarını atlatan Adis Jahovic, Cherif Ndiaye ve Atınç Nukan'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.