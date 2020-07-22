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Spor

Göztepe'de Serdar Gürler için karar verildi

Fenerbahçe maçında çapraz bağları kopan ve 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Serdar Gürler, Göztepe'de kalmak istiyor. Sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Serdar'ın bonservisini almak için Göztepe Yönetimi'nin Huesca ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

DHA22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:07 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:07
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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son maçında cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Şampiyonlar Ligi vizesi almak için mücadele eden Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak Göztepe, çapraz bağları kopan Serdar Gürler'i bırakmayacak. Ligin 30'uncu haftasında oynanan Fenerbahçe maçında çapraz bağları kopan ve yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacak Serdar'a sahip çıkmak isteyen yönetim, deneyimli oyuncunun bonservisini alabilmek için şartları zorlayacak. İspanya'nın Huesca takımından geçen sezonun devre arasında kiralanan Serdar için temaslara başlayacak Başkan Mehmet Sepil'in Sivasspor maçının ardından Serdar'la da birebir görüşeceği vurgulandı.

Göztepe'de 1.5 yılda başarılı bir grafik ortaya koyan 28 yaşındaki futbolcunun da İzmir'den ayrılmak istemediği ve tarafların en kısa zamanda anlaşmaya varacağı dile getirildi. Serdar sakatlanmadan önce Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesine girmişti. Göz-Göz'de 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde 16 maça çıkan Serdar, 2 gol atıp 1 de asist yapmıştı. Bu sezon ise 26 müsabakada sarı-kırmızılı formayı terleten tecrübeli futbolcu 2156 dakika sahada kalıp 7 kez fileleri havalandırarak 5 gol pası verdi. Göztepe'nin Serdar'ın yanı sıra Medipol Başakşehir'den kiralanan orta saha Soner Aydoğdu'yu da kadroda tutmak için harekete geçeceği ifade edildi.

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