İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2020 Salı / 23 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8671
  • EURO
    7,8032
  • ALTIN
    397.448
  • BIST100
    118462
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'de sezon sonu büyük operasyon var
Spor

Göztepe'de sezon sonu büyük operasyon var

Pandemi arası sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de sadece 2 puan toplayan Göztepe'de kötü gidişin faturası Teknik Direktör İlhan Palut'a kesilecek. Genç teknik adamla sezon bittikten sonra yolların ayrılması bekleniyor.

DHA14 Temmuz 2020 Salı 12:39 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 12:39
ABONE OL

Süper Lig'de koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle ara verilen sezonun tekrar başlamasının ardından, Göztepe, en kötü performans gösteren iki takımdan biri oldu. Pandemi arası sonrası oynanan 6 maçta Galatasaray'la birlikte hiç galibiyet alamayan iki ekipten biri olan Göz-Göz büyük hayal kırıklığı yarattı. Göztepe ve Galatasaray, 6 maçlık bu periyotta yalnız 2'şer puan alıp en az puan toplayan takımlar da oldu. Pandemi öncesi Avrupa kupalarına katılma umudu taşıyan İzmir ekibi, oynadığı kötü futbolla da eleştiri konusu durumunda. Ara sonrası ilk olarak Trabzonspor'a Gürsel Aksel Stadı'nda 3-1 mağlup olan Göztepe, ardından BtcTurk Yeni Malyatyaspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Evinde Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, Kadıköy'de bu kez Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

Sonuncu Ankaragücü karşısında evinde yine galip gelemeyip 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar son olarak sahasında Gençlerbirliği'ne 3-1'lik skorla boyun eğdi. Verilen ara sonrası bir türlü toparlanamayan Göztepe'de genç teknik direktör İlhan Palut eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Fenerbahçe müsabakasının ardından görevi bırakan ancak Başkan Mehmet Sepil tarafından istifası kabul edilmeyen Palut'la sezon biter bitmez yolların ayrılabileceği iddia edildi. Bu sezonu orta sıralarda bitirecek Göztepe'de yönetimin yeni sezon öncesi takımı deneyimli bir çalıştırıcıya emanet edeceği ve kadroda büyük çapta değişimlere gideceği de ileri sürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.