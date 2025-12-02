Göztepe'de sponsorluk anlaşması

ISONEM Boya & Yalıtım Teknolojileri, ISONEM Park adıyla Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin stadyum isim sponsoru oldu. ISONEM Park'ta gerçekleşen lansmana Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe CEO'su Kerem Ertan, ISONEM Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kurt ve ISONEM CEO'su Erim Kurt katıldı.

Lansmanda açıklamalarda bulunan Göztepe CEO'su Kerem Ertan, ISONEM'in 23 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve 5 kıtada 100'ü aşkın ülkeye ihracat yaptığını ifade ederek, "Türkiye'yi kendi sektöründe en iyi şekilde temsil eden ISONEM ile birlikte Göztepe olarak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin adını ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi haline dönüşecek ve bundan sonra inşallah Avrupa kupalarında katılım için oynayacağımız maçların yeni ev sahibi ISONEM Park olacak" dedi.

Kubilay Kurt: "Dünyada hiçbir yerinde bu kadar güzel bir taraftarı bulamazsınız"

ISONEM Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kurt da ailecek Göztepeli olduklarını ve sponsor oldukları için mutluluk duyduklarını dile getirdi. Kurt, sarı-kırmızılı taraftarlardan da övgüyle bahsederek, "Dünyada hiçbir yerinde bu kadar güzel bir taraftarı bulamazsınız. Ailece gelirler. Çoluk çocuk, yaşlı hepsi bu stadın tribünlerinde takımına destek olurlar. Biz de bu takıma, İzmir'e nasıl destek oluruz diye düşündük ve böyle bir karar aldık. Temennim o ki inşallah Avrupa'da da top koştururuz bu sene" ifadelerini kullandı.

Erim Kurt: "Göztepe'nin ISONEM'e katacağı çok şey olduğunu biliyoruz"

Türkiye'ye büyük bir hizmette bulunduklarını anlatan ISONEM CEO'su Erim Kurt ise, "İşimiz dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında 6 bini aşkın altyapılarımızla bayi ağımızla ve 120'den fazla bugüne kadar yaptığımız ihracatımızla ve bunların 55 tanesinde doğrudan lokal yerli distribütörlerimiz olması dolayısıyla dünyanın bir birçok farklı yerlerinde bulunduk. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bulunduk. Buna dayanarak şunu söyleyebiliriz ki İzmir, Türkiye'nin en büyük ve en güzel şehirlerinden bir tanesi. Hatta bana göre dünya çapında. Dolayısıyla bu güzel şehir güzel bir temsili hak ediyor ve Göztepe bütün branşlarıyla bu temsili başarılı bir şekilde devam ettiriyor. Biz de bu noktada, Göztepe'ye hem destek olmak hem de katkı sağlamak için neler yapabiliriz diye Göztepe ISONEM olarak güzel bir işbirliğine girdik. Göztepe'nin ISONEM'e katacağı çok şey olduğunu biliyoruz. İnşallah ISONEM'de Göztepe'ye uğur getirir, şans getirir" diye konuştu.