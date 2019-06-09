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Göztepe’de taarruz vakti

İzmir ekibinin listesinde Başakşehir’den Demba Ba, Atiker Konya’dan Jahovic, Trabzon’dan Rodellaga, Beşiktaş’tan Gökhan Töre’nin yanı sıra Olcay Şahan, Leo Schwechlen, Emrah Başsan ve Obertan gibi isimlerin olduğu ileri sürüldü.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de 2019-2020 sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Göztepe, yeni haftada transfer taarruzuna başlayacak. Listesinde Başakşehir’den Demba Ba, Konya’dan Jahovic, Trabzon’dan Rodellaga ile Olcay, Beşiktaş’tan Gökhan Töre gibi futbolcular bulunan Sarı-Kırmızılılar’ın imza aşamasına geldiği yıldızlarla işi resmiyete dökeceği vurgulandı.

OBERTAN İÇİN HOROZ’LA YARIŞIYOR

Daha çok yurt içinde oynayan ve Süper Lig’i yakından tanıyan isimlerle ilgilenen İzmir ekibinin, küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan eski oyuncusu sol bek Leo Schwechlen, kanat Emrah Başsan ve orta saha Gabriel Obertan’ı da istediği dile getirildi. Obertan için Göztepe’nin yanı sıra diğer Süper Lig’e yükselen bir başka Ege temsilcisi Denizlispor’un da devrede olduğu iddia edildi.

YASİN ÖZTEKİN’İ BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Tatil bitişinde gaza basacak GözGöz’de gidecek futbolcuların da kesinlik kazanacağı ve kurmayların özellikle geride kalan sezonda forma şansı bulamayan yabancılarla vedalaşacağı bildirdildi. Bütçeyi sarsmadan nokta transferler yapmayı planlayan Göztepe’de Agbenyenu, Ghilas, Borges, Grillo, Traore ve Kadu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Yasin’in durumunun da netlik kazanacağı açıklandı.

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