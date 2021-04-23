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Spor

Göztepe'de transferde ilk hedef Alpaslan ve Atınç

Süper Lig'de sezonu bitirmesine 5 maç kala puan durumunda rahat bir konumda yer alan Göztepe, gelecek senenin çalışmalarına başlayacak.

DHA23 Nisan 2021 Cuma 13:46 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 13:46
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Bu haftayı bay geçirecek sarı-kırmızılılarda yönetimin ilk hedefi stoperler Alpaslan Öztürk ve Atınç Nukan'ı takımda tutmak olacak. Başkan Mehmet Sepil'in mayıs sonunda sözleşmeleri sona erecek Alpaslan ve Atınç'la masaya oturacağı, oyunculara teklifini sunacağı kaydedildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da defansta çok iyi uyum yakalayan futbolcuları yeni sezon planlamasında düşündüğü kaydedildi.

Göztepe'de sergilediği performansla birçok kulübün radarına giren ve kariyerinde ilk defa A Milli Takımı'na seçilen Alpaslan'a şimdiden birçok teklifin geldiği ifade edildi.

Başkan Sepil'in attığı gollerle takımı sırtlayan isimlerin başında gelen golcü Cherif Ndiaye'nin de bonservisini almayı çok istediği vurgulandı. Hırvatistan'ın Gorica takımından kiralanan Senegalli forvetin satın alma opsiyonundan yararlanılacağı, oyuncunun bonservis bedelinin 1 milyon euro olduğu öğrenildi.

Yine Trabzonspor'dan kiralanan Diabate için ise net bir kararın verilmediği kaydedildi.

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