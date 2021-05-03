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Spor

Göztepe'de Tripic'in sözleşmesi feshedildi

Göztepe, Zlatko Tripic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı

DHA03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:38 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:38
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Süper Lig'de son olarak deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'u 3-2 yenen Göztepe'de Zlatko Tripic ile yollar ayrıldı.

Hırvat asıllı Norveçli oyuncunun eski kulübü Viking'e geri dönmek için yönetimle görüştüğü ve karşılıklı olarak anlaşıldığı ifade edildi.

Geçen sezonun devre arasında Viking'ten Göz-Göz'e gelen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019-2020'nin ikinci yarısında 11 lig ve 1 de kupa müsabakasına çıktı. Bu sezon 31 Süper Lig müsabakasında 1529 dakika sahada kalan Tripic, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

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