31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
  • Göztepe'de yaprak dökümü! 11 oyuncu ile yollar ayrıldı
Spor

Göztepe'de yaprak dökümü! 11 oyuncu ile yollar ayrıldı

Bu sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Göztepe Voleybol, 11 oyuncusu ile yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

IHA31 Mart 2026 Salı 10:50
Göztepe'de yaprak dökümü! 11 oyuncu ile yollar ayrıldı
Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, normal sezonu 9 galibiyet ve 17 mağlubiyetle tamamlayarak düşme hattının bir basamak üzerinde, 11. sırada yer aldı. Sezonun ardından sarı-kırmızılı ekipte önemli değişiklikler yaşandı. İlk olarak başantrenör Ataman Güneyligil ile yollar ayrılırken, İzmir temsilcisi daha sonra 11 oyuncusuyla da vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; takım kaptanı Ceren Kestirengöz Kapucu, İlayda Uçak, Kayla Haneline, Emine Arıcı, Kara Bajema, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sherridan Atkinson, Nehir Kurtulan, Eda Kafkas, Amelie Rotar ve Lana Scuka ile yollar ayrıldı.

