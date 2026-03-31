Göztepe'de yaprak dökümü! 11 oyuncu ile yollar ayrıldı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, normal sezonu 9 galibiyet ve 17 mağlubiyetle tamamlayarak düşme hattının bir basamak üzerinde, 11. sırada yer aldı. Sezonun ardından sarı-kırmızılı ekipte önemli değişiklikler yaşandı. İlk olarak başantrenör Ataman Güneyligil ile yollar ayrılırken, İzmir temsilcisi daha sonra 11 oyuncusuyla da vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; takım kaptanı Ceren Kestirengöz Kapucu, İlayda Uçak, Kayla Haneline, Emine Arıcı, Kara Bajema, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sherridan Atkinson, Nehir Kurtulan, Eda Kafkas, Amelie Rotar ve Lana Scuka ile yollar ayrıldı.