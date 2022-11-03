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Spor

Göztepe'de Yunus Emre Gedik ve Ekrem Kılıçarslan farkı

Göztepe'nin sezon başında kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Yunus Emre Gedik ve kaleci Ekrem Kılıçarslan başarılı performanslarıyla göz dolduruyor.

3 Kasım 2022 Perşembe 12:11 - Güncelleme:
Göztepe'de Yunus Emre Gedik ve Ekrem Kılıçarslan farkı
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Spor Toto 1. Lig'de Danimarkalı Rasmus Ankersen başkanlığındaki yeni yönetimiyle bu sezonu yapılanma yılı olarak belirleyip transferde tecrübeli isimlerin yanında birçok genç futbolcuyu da bünyesine katan Göztepe'de Yunus Emre Gedik ve Ekrem Kılıçarslan kendilerini göstermeye başladı. Sezon başında 1461 Trabzon'dan alınan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yunus Emre, 6'sı ilk 11'de 7 maçta forma giyerken, son Denizlispor maçında 2 asist birden yaptı.

Gaziantep FK'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki kaleci Ekrem, ligde 10 haftanın tamamında kaleyi korudu. İlk haftalarda eleştirilen Ekrem, kurtarışlarıyla özellikle 1-0 kazanılan Yeni Malatyaspor deplasmanında alınan 3 puanda büyük pay sahibi oldu. Ekrem, ekim ayı içinde 4 maçta yaptığı 21 kurtarışla ligde ayın kalecisi olmayı da başardı.

  • Yunus Emre Gedik
  • Ekrem Kılıçarslan
  • Göztepe

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