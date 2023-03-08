Göztepe'den 5'te 3

Ligde üst üste aldığı Bodrumspor ve Sakaryaspor mağlubiyetlerinin ardından Erzurumspor FK'yi 1-0, Bandırmaspor'u 3-1'lik skorla geçen Göztepe, Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildikten sonra Dyorex Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.
Dün konuk olduğu Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Göztepe, puanını 34'e çıkardı.
Göztepe'nin tek golünü kaydeden Michee Nzomba Ngalina, ara transfer döneminde katıldığı sarı-kırmızılı ekiple 5. maçında ilk golüne imza attı.
Dünkü müsabakada sarı kart görerek bu sezon ikinci kez cezalı duruma düşen Dino Arslanagic, 11 Mart Cumartesi günü İzmir'deki Pendikspor maçında forma giyemeyecek.