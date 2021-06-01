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Spor

Göztepe'den Assaidi'ye teklif

Göztepe, son olarak Twente'de forma giyen ve bonservisi elinde olan kanat oyuncusu Oussama Assaidi'yi transfer listesine ekledi.

DHA01 Haziran 2021 Salı 12:49 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 12:49
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi Alanyaspor'dan Hasan Hüseyin, Erzurumspor'dan Emrah, Trabzonspor'dan Housseini, Fenerbahçe'den Zanka ve Panathinaikos'tan Kampetsis gibi isimlerle ilgilenen Göztepe, kanat oyuncusu Oussama Assaidi'yi de listesine ekledi. Geçen seneyi Twente'de geçiren ve sezon sonunda Hollanda ekibinden ayrılan Faslı oyuncuyla görüşmelere başlandığı ifade edildi. Transferde tam yetkiyi alan Sportif Direktör Erk Toros'un bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcuya teklifini ilettiği ve transferin en kısa zamanda sonuçlanacağı kaydedildi.

Kariyerine Hollanda'da FC Omniworld takımında başlayan Assaidi, aynı ülkede De Graafschap ve Heerenveen formalarını giydi. İngiltere'nin yolunu da tutan deneyimli futbolcu 2012-2013 sezonun ilk yarısına kadar Liverpool'da görev alıp 2013-2015 yılları arasında Stoke City'de de top koşturdu. Bir dönem Al Ahli FC Dubai takımında oynayan oyuncu son 4 sezonu ise Twente'de geçirdi. Assiadi geçen sezon Twente'de 11 lig maçına çkıp 360 dakika sahada kaldı. Oyuncu 4 defa da Fas Milli Takımı'nın formasını terletti.

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