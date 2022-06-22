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Spor

Göztepe'den ayrılan Oussama Tannane, Hollanda'ya transfer oldu

Göztepe ile sözleşmesi sona eren Oussama Tannane, Hollanda Ligi ekiplerinden Nijmegen'e transfer oldu.

DHA22 Haziran 2022 Çarşamba 11:15 - Güncelleme:
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Spor Toto 1'inci Lig'de birçok kulüp teknik direktörünü belirleyip transfere başlayarak sezonu açarken, Göztepe'deki devir süreci taraftarı endişelendiriyor. Bu ligde bekleme yapmadan Süper Lig'e dönme hayali kuran sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün futbol şubesinin Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen'in ortağı olduğu İngiltere kuruluştu Sports Republic şirketine devir sürecinin uzaması nedeniyle gergin. Ligde teknik direktörünü belirleyen bazı takımlar geçen hafta antrenmanlara başlarken, birçok takım da yeni hafta başında sahaya inecek.

Geçen sezonki kadrosu büyük oranda dağılan, henüz teknik direktörü belli olmayan Göztepe'de ise antrenmanların ne zaman başlayacağı ile kamp tarihleri belirsizliğini koruyor. Ankersen ve Göz-Göz'de söz sahibi olacak Sports Rebuplic şirketinin baş scoutu ve iş geliştirme başkanı Roberto Galiardi'nin ellerinde önemli bir oyuncu portföyü bulunduğu, bu nedenle devir imzalarının tamamlanmasını bekleyip acele etmeyecekleri öğrenildi.

TANNANE DE HOLLANDA'DA

Göztepe'den ayrılan isimler transferde gözde olmayı sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi biten Oussama Tannane, Hollanda Ligi ekiplerinden Nijmegen'e transfer oldu. Geçen sezon içinde Ndiaye'nin Shanghai Port'a, Obinna'nın FC Cincinnati'ye satıldığı, sözleşmesi feshedilen Franco Di Santo'nun Meksika ekibi Tijuana'ya, Kenan Piric'in ise Güney Kıbrıs takımı AEK Larnaca'ya transfer olduğu Göz-Göz'de takımdan ayrılan Soner Antalyaspor'a, Murat Paluli ise Sivasspor'a imza atmıştı.

5 YABANCI DURUYOR

Kadrosundaki 14 yabancıdan Burekovic'in ayrıldığı, Moubandje, Wilker ile Jahovic'in sözleşmelerinin bittiği Göztepe'de geçen sezondan kalan yabancılar Mihojevic, Arslanagic, Lourency, Baku ve Tijanic'in kontratları ise halen devam ediyor. İzmir temsilcisi yeni sezonda 1'inci Lig'de statü gereği kadrosunda 8 yabancı bulundurabilecek.

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