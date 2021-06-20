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Spor

Göztepe'den Benjamin Tetteh hamlesi

Golcü arayışlarını sürdüren Göztepe, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sparta Prag'da olan Benjanim Tetteh'i transfer etmek istiyor.

DHA20 Haziran 2021 Pazar 13:27 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 13:27
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk transferini Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş'ı alarak gerçekleştiren Göztepe, golcü arayışlarını hızlandırdı. Beşiktaş'tan ayrılan eski forveti Umut Nayir'e teklif götüren sarı-kırmızılıların geçen sezon Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh'le de ilgilendiği iddia edildi. Çekya ekibi Sparta Prag'ın bonservisli oyuncusu olan Ganalı'yı kadrosuna dahil etmek için çalışma başlatan sarı-kırmızılıların transferde önemli adımlar attığı bildirildi. Tetteh'in de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemesi Göztepe'nin elini güçlendirdi.

Avrupa'daki kariyerine Belçika'nın Standard Liege takımında başlayan 23 yaşındaki forvet, Çekya'da Slovacko, Bohemians 1905 ve Sparta Prag'da top koşturdu. Yeni Malatyaspor'da 2020-2021'de 32 müsabakaya çıkan oyuncu 2 bin 527 dakika sahada kaldı. Tetteh, Yeni Malatyaspor formasıyla 5 kez fileleri sarsıp 4 de asist yaptı.

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