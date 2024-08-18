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Spor

Göztepe'den dün akşam maçta yaşananlar olaylar hakkında açıklama

Göztepe, dün akşam sahalarında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaşadığı olay hakkında açıklama yayınladı.

18 Ağustos 2024 Pazar 16:32 - Güncelleme:
Göztepe'den dün akşam maçta yaşananlar olaylar hakkında açıklama
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Göztepe, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta Ali Koç'un yaşadığı olay ile ilgili açıklama yayımladı.

İşte o açıklama;

"Dün stadımızda Fenerbahçe ile oynanan lig müsabakası sırasında, yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara – CEO'muz Kerem Ertan'ın tüm uyarılarına rağmen – maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez. Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe'nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Saha içinde yaşanan, futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri kesinlikle tasvip etmediğimizi belirtir; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açıkça suç teşkil eden bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz."

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