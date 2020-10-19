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Spor

Göztepe'den hakeme ve Fenerbahçe'ye tepki

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maçla ilgili yaptığı açıklamada, karşılaşmanın hakemini ve rakip takımı eleştirdi.

DHA19 Ekim 2020 Pazartesi 16:36 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 16:36
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Süper Lig’in 5’inci haftasında evinde Fenerbahçe’ye 3-2 kaybeden Göztepe’nin başkan vekili Talat Papatya, açıklamalarda bulundu. Mücadelede Göztepe aleyhine ciddi hakem hatalarının yapıldığını ifade eden Talat Papatya, “Yediğimiz ilk golde Fenerbahçeli Ozan Tufan’ın oyuncumuz Halil’e bariz faulü var. Pozisyonun ardından Fenerbahçe’ye penaltı çalındı. Yediğimiz ikinci golde de top kornere değil, auta gitti. Hakem korner pozisyonundan emin olamadı. Vücut dili dahi emin olmadığını gösteriyordu. Yan hakem de tereddüt etti. Kurallar şunu söylüyor: ‘Kornerden emin değilseniz, aut kararı vereceksiniz.’ Ne olduğu belli olmayan kararla kalemizde golü görüyoruz. Topun kornere çıkıp çıkmadığından emin değilseniz inisiyatif alamazsınız” diye konuştu.

Maç içinde Obinna Nwobodo ve Ozan Tufan arasındaki mücadelede yine Göztepe’nin aleyhine karar verildiğini anlatan Papatya, “Faula maruz kalan yine bizim oyuncumuz oluyor, ancak kartı Nwobodo görüyor. Gustavo’nun bariz iki kart görmesi gereken pozisyon var. Oyuncumuzun ayağına basıyor ve sadece birinde sarı kart görüyor. Toplam 21 faul yapılmış ve bunun 8’i bizim aynı oyuncumuza. Attığımız ikinci golde ise hakem 2 dakika orta sahaya gelmedi. Rakip takım, ‘Biz yendiğimiz maçta dahi hakemi eleştiririz’ algısı yapıyor. Biz Göztepe Spor Kulübü olarak genç ve yeni hakemlerimizi destekliyoruz. Ancak genç hakemlerimiz bu çarpık ve bozuk düzene uymasın” yorumunu yaptı.

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