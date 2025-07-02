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Spor

Göztepe'den İsmail Köybaşı'na yeni sözleşme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 20:39 - Güncelleme:
Göztepe'den İsmail Köybaşı'na yeni sözleşme
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, savunma oyuncusu İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız İsmail Köybaşı, kendisini 1 yıllığına daha sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ivan Mance, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini 1 sezon daha uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Son 3 yıldır projelerinin çok önemli bir parçası olan kaptan İsmail Köybaşı'nın sahada Göztepe için en iyisini vermeye devam edeceğini aktaran Mance, şunları kaydetti:

"Saha dışında özellikle Bireysel Oyuncu Gelişimi Departmanımız çatısı altındaki çalışmalarını da sürdürecek. Genç oyuncularımızın yeteneklerini geliştirmelerine, hem futbolcu hem birey olarak büyümelerine yardımcı olacak ve en önemlisi onlara Göztepe'nin tarihini, geleceğini ve taraftar kültürünü daha iyi anlamaları konusunda katkı sunmaya devam edecek. Kaptanımız İsmail Köybaşı'na şanlı formamızla yeni sezonda başarılar diliyoruz."

  • Göztepe
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