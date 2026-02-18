İSTANBUL 9°C / 2°C
18 Şubat 2026 Çarşamba
  Göztepe'den İstanbul ekiplerine karşı etkili performans
Göztepe, bu sezon Süper Lig'de İstanbul temsilcileriyle oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

18 Şubat 2026 Çarşamba 13:28
Göztepe, bu sezon İstanbul takımlarına karşı ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. 2025-2026 sezonunda İstanbul temsilcileriyle 8 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda sadece 1 yenilgi alırken, 4 galibiyet elde etti ve 3 kez de berabere kaldı.

İzmir ekibi, Fatih Karagümrük'ü hem iç sahada hem deplasmanda mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ile oynadığı iki karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-0 gibi net bir skorla geçen Göztepe, deplasmanda Eyüpspor ile de golsüz berabere kaldı. Yine dış sahada Kasımpaşa'yı mağlup eden Göz-Göz, tek yenilgisini ise deplasmanda Galatasaray karşısında yaşadı.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, İstanbul ekiplerine karşı ortaya koyduğu bu başarılı grafiği sürdürmeyi hedefliyor. İzmir temsilcisi, hafta sonunda deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek ve bu sezon İstanbul'daki 3. galibiyetini alarak kente dönmeyi hedefliyor.

