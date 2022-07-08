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Spor

Göztepe'den kaleci ve sol bek transferi

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Başakşehir'in genç kalecisi Berkin Özgür ve 1461 Trabzon'un sol beki Yunus Emre Gedik'i kadrosuna katmak üzere.

DHA8 Temmuz 2022 Cuma 10:50 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlamak isteyen Göztepe, iki transferi bitirdi. Sarı-kırmızılılar Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in 18 yaşındaki milli kalecisi Berkin Özgür ve 2. Lig temsilcisi 1461 Trabzon'un sol beki Yunus Emre Gedik'in transferi için anlaşma sağladı. Başakşehir'in U19 Takımı'nda forma giyen Berkin'in en kısa zamanda İzmir'e gelip sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Ayrıca Yunus Emre'in transferinde de bir pürüz kalmadığı ve futbolcunun Göztepe bünyesine dahil olacağı öğrenildi.

Başakşehir altyapısından yetişen Berkin Özgür, geçen sezon U19 takımında 10 maça çıktı. Yunus Emre ise Trabzon temsilcisinde Play-Off'lar dahil 27 karşılaşmada görev aldı.

Göztepe'de affedilen ancak taraftarın sert tepki gösterdiği kaleci İrfancan Eğribayat için şu anlık bir teklif gelmediği, 23 yaşındaki kalecinin bir süre daha takımla çalışmalarda yer alacağı öğrenildi.

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