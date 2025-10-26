İSTANBUL 22°C / 19°C
Spor

Göztepe'den maç sonu tepki! Arka arkaya paylaşımlar

Süper Lig'de Göztepe, deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oldu. Mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrılan İzmir ekibi, sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşımlar yaptı.

HABER MERKEZİ26 Ekim 2025 Pazar 20:13 - Güncelleme:
ÜST ÜSTE PAYLAŞIMLAR

Göztepe Kulübü resmi sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar geldi. İzmir temsilcisi ilk olarak "HER SENE AYNI FİLM!" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Ardından bir paylaşım daha yapan Göztepe, "Tek kelimeyle biçildik!" notunu düştü.

