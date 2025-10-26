Süper Lig'de Göztepe, deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oldu. Mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrılan İzmir ekibi, sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşımlar yaptı.

ÜST ÜSTE PAYLAŞIMLAR

Göztepe Kulübü resmi sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar geldi. İzmir temsilcisi ilk olarak "HER SENE AYNI FİLM!" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Ardından bir paylaşım daha yapan Göztepe, "Tek kelimeyle biçildik!" notunu düştü.

Tek kelimeyle biçildik! pic.twitter.com/XasSGaT1Cw — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 26, 2025