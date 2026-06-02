Göztepe'den pasör takviyesi

Göztepe Voleybol, son olarak Yenisey Krasnoyarsk forması giyen pasör pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu Rus oyuncu Anna Astashina'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA2 Haziran 2026 Salı 16:31 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Yenisey Krasnoyarsk forması giyen pasör pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu Rus oyuncu Anna Astashina'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Pasör pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu Rus oyuncu Anna Astashina ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık.

Kariyerinde Dinamo-Ak Bars-UOR, Dinamo-Ak Bars, Leningradka ve son olarak Yenisey Krasnoyarsk formaları giyen Anna Astashina; 2024 yılında Rusya Gençler Ligi'nin en iyi pasörü seçilmiştir.

Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Anna" ifadelerine yer verildi.

