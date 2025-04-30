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Spor

Göztepe'den sakatlık açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan İsmail Köybaşı'nın kaburgasında 2 kırık, Doğan Erdoğan'ın ise arka adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 21:17 - Güncelleme:
Göztepe'den sakatlık açıklaması
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de RAMS Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan İsmail Köybaşı'nın kaburgasında 2 kırık, Doğan Erdoğan'ın arka adalesinde yırtık tespit edildiği açıkladı.

Kulübün açıklamasında takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın, Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından yapılan kontrollerinde kaburgasında 2 kırık tespit edildiği belirtildi.

Köybaşı'nın tedavisine hemen başlanıldığının aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aynı müsabakanın ilk dakikalarında sakatlık yaşayan oyuncumuz Doğan Erdoğan'ın arka adalesinde yırtık tespit edilmiş tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Karşılaşma sonrası yapılan kontrollerde oyuncumuz Kuryu Matsuki'nin adductor kasında yırtık tespit edilmiş, tedavi süreci hızlıca başlatılmıştır. Sakatlığı bulunan diğer oyuncularımız Juan, Malcom Bokele ve Novatus Miroshi'nin tedavi süreçleri ise planlandığı şekilde sürdürülmektedir."

Göztepe, 28 Nisan'da konuk ettiği Rams Başakşaher'i 4-1 yenmiş maçta İsmail Köybaşı ve Doğan Erdoğan, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

  • İsmail Köybaş
  • Doğan Erdoğan
  • sakatlık

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