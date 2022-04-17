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Spor

Göztepe'den Süper Lig'de tarihi rekor!

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilerek kümede kalma umutlarını tüketen Göztepe, lig tarihinin en kötü serisini yakaladı.

DHA17 Nisan 2022 Pazar 10:43 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 10:43
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Sarı-kırmızılılar ilk kez 10 maç üst üste mağlubiyet alarak çok kötü bir performans ortaya koydu. Göztepe, daha önce 1999-2000 sezonunda yine Süper Lig'de 8 maç art arda rakiplerine yenilmiş ve o sene küme düşmüştü. Bu sezon ise son galibiyetini 22 Ocak 2022 tarihinde Medipol Başakşehir deplasmanında alan İzmir ekibi daha sonra puan yüzü göremedi.

Göztepe, İzmir derbisinde Altay'a 2-0 yenilerek başladığı kötü seride Atakaş Hatayspor'a 2-1, Galatasaray'a 3-2, GZT Giresunspor'a 3-1, Kasımpaşa'ya 3-2, Trabzonspor'a 4-2, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0, İttifa Holding Konyaspor'a 3-0, Yukatel Kayserispor'a 2-1 ve son olarak da Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi. Tarihinin en kötü serisini elde eden Göztepe, bu periyotta 26 gol yerken rakip ağları 9 kez sarstı. Göztepe'de Nestor El Maestro'nun yerine göreve getirilen teknik direktör Stjepan Tomas da çıktığı 5 maçta sahadan boynu bükük ayrıldı.

Ligde kalma umutlarını adeta mucizelere bırakan Göztepe'de Tomas Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Hırvat teknik adam, "Maalesef çok üzgünüz. İlk pozisyonda, kornerden gol yedik. Oyunun kontrolü bizdeydi. Böyle bir deplasmanda fırsatları değerlendirmeliydik. Bir gol atsak bambaşka bir maç olacaktı. Belki öne bile geçebilirdik. Pozisyonlarımız vardı. Fakat kırmızı kart ve penaltı sonrası gardımız düştü. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

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