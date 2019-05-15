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Göztepe'den tepki! 'Maçlar neden aynı tarihte oynanmıyor?'

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftada 19 Mayıs Pazar günü Bursaspor'la karşılaşacak Göztepe, son haftalarda küme düşme hattındaki takımların maçlarının aynı gün ve aynı saatte başlamaları gerektiğini ancak başvurularına rağmen bunun gerçekleşmediğini bildirdi.

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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig'de 32. ve 33. hafta  programlarının açıklanmasının ardından 6 Mayıs'ta Türkiye Futbol Federasyonu’na  yazılı olarak Süper Lig'de küme düşecek takımları belirleyecek olan son 2 hafta  maçlarının aynı gün ve saatte oynanması talebinde bulunulduğunu ancak taleplerine  olumsuz yanıt geldiği belirtildi.

Liglerde genel teamülün şampiyonluk yarışı ve düşme potasından  kurtulma mücadelesi veren ilgili takımların maçlarının aynı gün ve saatte  oynaması yönünde olduğunun bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son 10 yılın 9’unda 33. haftada birbirini ilgilendiren maçlar aynı  gün ve aynı saatte oynanmıştır. Lig tarihimizde belki de ilk defa son 2 haftaya  girilirken ligden düşecek takımlardan sadece 1 tanesinin belirlendiği ve küme  düşme hattında birçok takımın çok az bir puan farkıyla birbirleriyle yarıştığı  bir sezon geçirmekteyiz. Kaldı ki Almanya, Belçika, Hollanda başta olmak üzere,  dünyanın önemli liglerinde maç programı liglerin son haftalarında kulüplerden bir  talep gerekmeksizin futbol federasyonlarının kendi iradesiyle aynı gün ve saatte  oynanacak şekilde düzenlenmektedir."

33. hafta fikstürüne bakıldığında küme düşme hattını ilgilendiren  maçlardan ikisinin pazartesi, birinin ise pazar günü oynanacağı belirtilerek,  şunlar kaydedildi:

"Bu maçların pazartesi günü oynanması yönündeki kararı Türkiye Futbol  Federasyonu hangi gerekçelerle vermiştir.  Bu konuda yapılan müracaatlar hakkında  kamuoyunu aydınlatmak zorundasınız. Bu onurlu mücadelenin gölgelenmemesi ve  yıllarca sürecek polemiklere mahal verilmemesi adına yaptığımız bu başvurunun  reddini tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Unutmayın ki sizin göreviniz,  adalet dağıtmaktır. Hiçbir hakkaniyet esasına dayanmadan bu şekilde bir program  yapan ve müracaatımıza rağmen bunu reddeden bir federasyonun takımlara adalet  dağıtmasını mümkün görmüyoruz. Bu gerekçeyle mevcut Türkiye Futbol Federasyonu  Göztepe'mizin gözünde yok hükmündedir."

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