Göztepe'den tepki! 'Maçlar neden aynı tarihte oynanmıyor?'

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig'de 32. ve 33. hafta programlarının açıklanmasının ardından 6 Mayıs'ta Türkiye Futbol Federasyonu’na yazılı olarak Süper Lig'de küme düşecek takımları belirleyecek olan son 2 hafta maçlarının aynı gün ve saatte oynanması talebinde bulunulduğunu ancak taleplerine olumsuz yanıt geldiği belirtildi.

Liglerde genel teamülün şampiyonluk yarışı ve düşme potasından kurtulma mücadelesi veren ilgili takımların maçlarının aynı gün ve saatte oynaması yönünde olduğunun bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son 10 yılın 9’unda 33. haftada birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanmıştır. Lig tarihimizde belki de ilk defa son 2 haftaya girilirken ligden düşecek takımlardan sadece 1 tanesinin belirlendiği ve küme düşme hattında birçok takımın çok az bir puan farkıyla birbirleriyle yarıştığı bir sezon geçirmekteyiz. Kaldı ki Almanya, Belçika, Hollanda başta olmak üzere, dünyanın önemli liglerinde maç programı liglerin son haftalarında kulüplerden bir talep gerekmeksizin futbol federasyonlarının kendi iradesiyle aynı gün ve saatte oynanacak şekilde düzenlenmektedir."

33. hafta fikstürüne bakıldığında küme düşme hattını ilgilendiren maçlardan ikisinin pazartesi, birinin ise pazar günü oynanacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu maçların pazartesi günü oynanması yönündeki kararı Türkiye Futbol Federasyonu hangi gerekçelerle vermiştir. Bu konuda yapılan müracaatlar hakkında kamuoyunu aydınlatmak zorundasınız. Bu onurlu mücadelenin gölgelenmemesi ve yıllarca sürecek polemiklere mahal verilmemesi adına yaptığımız bu başvurunun reddini tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Unutmayın ki sizin göreviniz, adalet dağıtmaktır. Hiçbir hakkaniyet esasına dayanmadan bu şekilde bir program yapan ve müracaatımıza rağmen bunu reddeden bir federasyonun takımlara adalet dağıtmasını mümkün görmüyoruz. Bu gerekçeyle mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Göztepe'mizin gözünde yok hükmündedir."