İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2022 Pazartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'den yerli transfer atağı! Oğuzhan Özyakup, Aytaç Kara ve Yunus Mallı...
Spor

Göztepe'den yerli transfer atağı! Oğuzhan Özyakup, Aytaç Kara ve Yunus Mallı...

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Göztepe'nin Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Galatasaraylı Aytaç Kara ve Trabzonsporlu Yunus Mallı isimleri üzerinde durduğu kaydedildi.

DHA31 Ocak 2022 Pazartesi 12:26 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:26
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk 4 maçını kazanıp rahat nefes alan Göztepe, pazar günü evinde oynayacağı Altay derbisine iddialı hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ara dönemde golcü Di Santo, kaleci Piric, sol bek Moubandje ve orta saha Tannane'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların yerli takviyesi yapacağı bildirildi. Özellikle orta alana oyuncu arayan Göztepe'nin Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Galatasaraylı Aytaç Kara ve Trabzonsporlu Yunus Mallı isimleri üzerinde durduğu kaydedildi. Yönetimin 3 oyuncudan birini kadrosuna dahil edebilmek için yoğun mesai harcadığı vurgulanırken, yabancı kontenjanı nedeniyle Portekizli Andre Simoes ve Kolombiyalı Didier Moreno transferlerinin şimdilik askıya alındığı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.