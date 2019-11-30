Göztepe-Fenerbahçe İLK 11'LER
Fenerbahçe Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoeloni, Halil, Serdar, Jerome
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Kruse
MÜCADELEYİ İLK DÜDÜK İLE BİRLİKTE BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ…
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.