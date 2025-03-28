İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2025 Cuma / 29 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0112
  • EURO
    40,9868
  • ALTIN
    3755.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepeli Bokele: Her gün çok çalışıyoruz, yakında galibiyetler gelecek
Spor

Göztepeli Bokele: Her gün çok çalışıyoruz, yakında galibiyetler gelecek

Göztepe'nin Kamerunlu savunma oyuncusu Malcom Bokele, takımın zorlu sürecine rağmen morallerini yüksek tutuyor. 'Harika bir kadromuz var ve çok iyi çalışıyoruz' diyen Bokele, taraftar desteğinin kendileri için büyük motivasyon olduğunu vurguladı.

AA28 Mart 2025 Cuma 11:04 - Güncelleme:
Göztepeli Bokele: Her gün çok çalışıyoruz, yakında galibiyetler gelecek
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Kamerunlu oyuncusu Malcom Bokele, "Bir süredir galibiyet alamıyoruz. Ancak her gün çok iyi çalışıyoruz. Takım iyi çalışıyor ve biliyorum ki galibiyetler gelecek." dedi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan "Araba Sohbetleri"ne katılan Bokele, neşeli biri olduğunu, takım arkadaşlarıyla ve sevdikleriyle gülmeyi çok sevdiğini bildirdi.

Transferinden önce sportif direktör Ivan Mance ve teknik direktör Stanimir Stoilov'la yaptığı görüşmede anlatılan projeye inandığını belirten Bokele, şunları kaydetti:

"Hiç tereddüt etmeden Göztepe'ye imza attım. Sezona çok ama çok iyi başladık. Çok iyi bir takımımız var. Bugünlerde biraz zor bir süreçten geçiyoruz. Bir süredir galibiyet alamıyoruz. Ancak her gün çok iyi çalışıyoruz. Takım iyi çalışıyor ve biliyorum ki galibiyetler gelecek. Çok iyi oyuncularımız ve harika bir kadromuz var. Bence bu en önemli şey. Ayrıca bizi her gün çok iyi çalıştıran teknik ekibimiz var. O yüzden sonuçlarla ilgili bir tedirginliğim yok."

Bokele, Türkiye'ye gelmeden önce Süper Lig'i fazla tanımadığını dile getirerek, "Sadece birkaç takımı biliyordum ama taraftarlarımızın Türkiye'nin en iyi taraftarları arasında olduğunu söyleyebilirim. Çünkü iç sahada atmosfer muhteşem ve deplasmanda ise nerede oynarsak oynayalım her zaman yanımızdalar. Onlara teşekkür etmek istiyorum çünkü her gün bize güç veren onlar ve onların desteği sayesinde maçları kazanabiliyoruz. Sezonun bu son bölümünde onlara gerçekten ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.