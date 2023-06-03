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Spor

Göztepeli futbolcular Süper Lig ekiplerinin radarında

Bu sezon Göztepe'de gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken stoperler Emir Ortakaya ve Atınç Nukan'ın yanı sıra orta saha oyuncusu Yalçın Kayan için Süper Lig ekipleri devreye girdi.

3 Haziran 2023 Cumartesi 15:49 - Güncelleme:
Göztepeli futbolcular Süper Lig ekiplerinin radarında
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Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor'a Play-Off çeyrek finalinde elenip Süper Lig'e yükselme şansını kaçıran Göztepe'nin yerli oyuncularına Süper Lig'den talipler var.

Bu sezon sarı-kırmızılılarda gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken stoperler Emir Ortakaya ve Atınç Nukan'ın yanı sıra orta saha oyuncusu Yalçın Kayan için birçok kulübün devrede olduğu belirtildi. Göztepe'nin Fenerbahçe'den kiraladığı 18 yaşındaki Emir sergilediği başarılı oyunla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bonservisi Fenerbahçe'de olan Emir'i Göztepe bir sezon daha kiralamak isterken, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Samsunspor'un da oyuncu için girişmede olduğu vurgulandı. Yine Göz-Göz'ün önemli isimlerinden olan Atınç da Süper Lig kulüplerinin listesine girdi. Göztepe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli savunmacıya Konyaspor'un talip olduğu kaydedilirken, Yalçın'ın da Alanyaspor ve Antalyaspor'un takibinde olduğu öğrenildi.

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