Göztepeli taraftarlardan Başkan Ankersen'e 5 farklı dilden şampiyonluk isteği

Göztepeli taraftarlar, yeni sezon öncesinde Türkçe, İngilizce, Danca, Fransızca ve Sırpça yayımladıkları mesajlarla Göztepe Spor Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen'den kaliteli kadro ve şampiyonluk istediklerini vurguladılar. Yapılan açıklamada, "Göz göre göre küme düştüğümüz Süper Lig'in ardından Sport Republic oluşumuyla yeni bir sayfa açtık. Ligi tanımayan, ülkeyi bilmeyen yeni ekibin hatalarını mazur gördük. Tatlı dille uyardık, deyim yerindeyse geçen sezonu feda ettik. Geldiğimiz nokta itibariyle yeni ekibin ülkemizi ve ligi tanıma dönemini tamamladığını, Türkiye liglerini hafife almadıklarını düşünüyor, artık tecrübeleri ve becerileri ile önümüzdeki sezona damga vurmalarını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"İlk kampa kadar transferlerin yapılmasını istiyoruz"

Son dakika transferleri istemediklerini belirten sarı-kırmızılı taraftar, "Göztepe ismine yakışacak, kalitesiyle gerekirse ligin üzerinde futbolcuların kadroya katılmasını ilk kampa kadar takımın hazır edilmesini istiyoruz. Şampiyonluk hedefine inanmış, bu taraftarla bütünleşecek, şampiyonluğu arzulayacak kadronun hazırlık kampından önce kurulması elzemdir. Sezonun ilk 10 haftasında 'takım alışsın, taktik otursun' gibi sebeplerle kaybetme lüksümüz kalmamıştır. Yönetim ve teknik ekip üzerine düşeni yaparken, bizler de her platformda, her şartta yanlarında olacağız. Hamleler yapılmadığı sürece gerek sosyal medyada gerekse de her hazırlık maçında ve sezon içinde protestolara maruz kalacağınızı belirtmek isteriz" cümlelerine yer verdi.