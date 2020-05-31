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Spor

Göztepe'nin 4 yabancısı indirime yanaşmıyor

Göztepe'de sözleşmeleri sona erece Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'dan ücretlerinde indirim isteyip olumsuz yanıt alan Başkan Mehmet Sepil'in kararından dönmeyi düşünmediği öğrenildi

DHA31 Mayıs 2020 Pazar 14:11 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 14:11
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Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe iç transferde taviz vermeyecek.

Sözleşmeleri sona erecek kaleci Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'dan ücretlerinde indirim isteyip olumsuz yanıt alan Başkan Mehmet Sepil'in kararından dönmeyi düşünmediği ve fedakarlık yapacak isimlerle yeni sezonda yola devam edeceği vurgulandı. Koronavirüs salgını yüzünden tüm kulüplerde olduğu gibi ciddi gelir kaybı yaşayan yönetimin, bu 4 futbolcuyla bir kez daha masaya oturacağı ve deneyimli isimleri ikna etmeye çalışacağı vurgulandı.

Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'nun indirime yanaşmayı düşünmediği, Sepil'in de oyunculara ekstradan ücret ödemeyeceği kaydedildi. Sezon sonunda 4 futbolcuyu kaybetme ihtimali olan sarı-kırmızılıların dış transferde alternatif oyuncuları da belirlediği iddia edildi. 

B planını da yapan teknik ekibin yeni sezonda özellikle genç futbolculara daha fazla şans vermesi bekleniyor. Süper Lig ve Avrupa ekipleri de Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'yla görüşmelerini sürdürüyor. Mehmet Sepil, mukaveleleri sona erecek yerli futbolcular Atınç, Atakan, Berkan, Soner ve Serdar'la da Trabzonspor maçına kadar görüşme yapmayı planlıyor.

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