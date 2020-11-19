İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2020 Perşembe / 3 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6934
  • EURO
    9,1067
  • ALTIN
    459.632
  • BIST100
    1282.76
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'nin Ankaragücü maçındaki golcüsü belli oldu
Spor

Göztepe'nin Ankaragücü maçındaki golcüsü belli oldu

Süper Lig'de pazar günü iç sahada oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını mutlak 3 puan parolasıyla sürdüren Göztepe'de golcü Ndiaye sahaya ilk 11'de çıkacak.

DHA19 Kasım 2020 Perşembe 13:33 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 13:33
ABONE OL

Göztepe'nin sezon başında Hırvatistan'ın Gorica takımından transfer ettiği Senegalli forvet, milli ara öncesi oynanan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanında sarı-kırmızılı formayla 11'de şans bulduğu ilk maçta ilk golünü atmayı başardı.

İzmir ekibinde daha önce süre aldığı 6 maçta sonradan oyuna dahil olup az süre alan Ndiaye, ilk 11'de forma giydiği ilk maçı golle süsledi. Erzurum'da 90 dakika sahada kalan Ideye'nin de sakatlığında takımın hücumdaki büyük silahı olacak. Alpaslan, Gassama, Batuhan, Ideye'nin sakatlıklarının sürdüğü, Mossoro ve Burak'ın da geçen hafta koronavirüs testleri pozitif çıkıp karantinalarının devam ettiği için forma giyemeyeceği Göztepe, son antrenmanını Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.