Göztepe'nin bileği 437 gündür sahasında bükülmüyor

Trendyol Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden birisi olan Göztepe, şu ana kadar sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2024-2025 sezonunda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, topladıkları 31 puanla 4. sırada yer alıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un takımın başına geçmesinden itibaren özellikle iç sahada kusursuza yakın bir oyun sergileyen İzmir ekibi, Gürsel Aksel'deki son yenilgisini Kokovic yönetiminde 1. Lig'de mücadele ettiği dönem (4 Kasım 2023) Kocaelispor'a karşı almıştı. O günden itibaren taraftarının önünde oynadığı 20 lig maçında mağlubiyet üzüntüsü yaşamayan Göztepe, 16 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Böylece uzun bir süredir iç sahada seyircisini evine mutsuz göndermeyen sarı-kırmızılılar, bir yılı aşkın bir süre olan 437 gündür taraftarının önünde kayıp yaşamadı.

Gelecek hafta evinde Antalyaspor'u konuk edecek olan İzmir temsilcisi, bu serisini devam ettirmek için rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.