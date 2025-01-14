İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2025 Salı / 15 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4951
  • EURO
    36,4494
  • ALTIN
    3042.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe'nin bileği 437 gündür sahasında bükülmüyor
Spor

Göztepe'nin bileği 437 gündür sahasında bükülmüyor

Gürsel Aksel Stadyumu'nda son olarak 4 Kasım 2023 tarihinde kaybeden Göztepe, o günden sonra oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmeyerek tam 437 gündür taraftarının önünde rakiplerine boyun eğmedi.

IHA14 Ocak 2025 Salı 12:27 - Güncelleme:
Göztepe'nin bileği 437 gündür sahasında bükülmüyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden birisi olan Göztepe, şu ana kadar sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2024-2025 sezonunda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, topladıkları 31 puanla 4. sırada yer alıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un takımın başına geçmesinden itibaren özellikle iç sahada kusursuza yakın bir oyun sergileyen İzmir ekibi, Gürsel Aksel'deki son yenilgisini Kokovic yönetiminde 1. Lig'de mücadele ettiği dönem (4 Kasım 2023) Kocaelispor'a karşı almıştı. O günden itibaren taraftarının önünde oynadığı 20 lig maçında mağlubiyet üzüntüsü yaşamayan Göztepe, 16 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Böylece uzun bir süredir iç sahada seyircisini evine mutsuz göndermeyen sarı-kırmızılılar, bir yılı aşkın bir süre olan 437 gündür taraftarının önünde kayıp yaşamadı.

Gelecek hafta evinde Antalyaspor'u konuk edecek olan İzmir temsilcisi, bu serisini devam ettirmek için rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.